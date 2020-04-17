Ortodoks Kiliselerinde Kutsal Elem Haftası Ayinleri ‘Online’ Yayınlanıyor

Bu hafta sonu Paskalya Bayramını kutlamaya hazırlanan Ortodoks Kiliseleri, Yağların Kutsanması Duası (Kutsal Çarşamba) ve İsa Mesih’in Havarileri ile Son Akşam Yemeği (Kutsal Perşembe) Ayinlerini cemaatin katılımı olmaksızın gerçekleştirdi. Ancak bazı Ortodoks Kiliseleri, gerçekleştirilen ayinleri online olarak cemaatlerine ulaştırdı.

İstanbul’da Ekümenik Patrikhane’de Hatay’da, İskenderun’un yanı sıra Antakya, Samandağ, Altınözü Ortodoks Kiliseleri ile Mersin Ortodoks Kilisesinde yapılması planlanan Kutsal Elem Haftası Ayinleri, Coronovirüs (COVİD-19) tedbirleri çerçevesinde cemaatlerin katılımı olmadan gerçekleştiriliyor.

Ayinlere, Kilise Pederleri, Zangoçlar ve diğer kilise görevlileri katılırken, cemaat üyeleri ayinlere iştirak edemedi. Ancak İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi’nde, Antakya Aziz Petrus ve Aziz Pavlus Rum Ortodoks Kilisesi ile Altınözü Sarılar Mahallesi Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi, Mersin Rum Ortodoks Kilisesi’ndeki ayinler, kiliselerin facebook sayfası üzerinden online olarak canlı yayınlandı. Online canlı yayın Mersin Ortodoks Kilisesinde de gerçekleştirildi.

Online olarak yayınlanan Kutsal ayinler başta, Antakya, İskenderun, Samandağ ile Altınözü’nde ve Mersin’deki Ortodoks cemaat üyeleri tarafından ilgiyle izlendi.

Kutsal Perşembe ayininde, İsa Mesih’in büyük bir mütevazilikle öğrencilerinin ayaklarını yıkaması, son akşam yemeğinin (Kutsal gizemlerin bizlere verilişi) yapıcı ve mucizevi bir duası ve öğrencilerden biri olan Yahuda İskaryot’un İsa Mesih’i Yahudilere teslim etmesi anımsanır.

Yağların Kutsanması Ayini Çarşamba Günüydü

Kutsal Elem Haftası Ayinleri çerçevesinde Çarşamba günü de kiliselerde Yağların Kutsanması Ayini gerçekleştirildi. Ayinlerde kiliselerin yıl içerinde kullanacağı Kutsal Yağlar, dualarla birlikte kutsandı.

Antakya Azizler Petrus ve Pavlus Rum Ortodoks Kilisesi pederlerinden Jan Dellüler, Yağların Kutsanması Günü nedeniyle yaptığı açıklamada; “Kutsal Yağ Duasını tüm cemaatimizle birlikte ruhsal olarak aramızda olduklarını hissederek icra ettik. Temennimiz en yakın zamanda tekrar tüm müminlerle beraber Rabbin evinde olmaktır. Rabbim cemaatini kurtar ve mirasını kutsa!” diyerek cemaat mensuplarına mesajlar verdi.

Hatay ve Mersin’deki Ortodoks Kiliselerinde ‘Kutsal Hafta’ içinde Cuma günü (bugün) ise Mesih İsa’nın Haç’tan İndirilişi ve Naşının Çıkarılışı ile Mesih İsa’nın Cenaze Töreni ritüelleri gerçekleştirilecek. (SAT-7 TÜRK/İlyas Edip TERBİYELİ/İskenderun)

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