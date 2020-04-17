“Forbes”ın hazırladığı “Rusya’nın en zengin iş adamları” listesinde 8 Ermeni var

Ünlü “Forbes” dergisi tarafından her yıl yayınlanan “Rusya Federasyonu’nun en zengin 200 iş adamları” listesinde bu yıl 8 Ermeni yer aldı.

Rusya’daki en büyük mağaza ağılarından biri olan “Magnit”in kurucusu Sergey Galitsky (Arutyunyan), 3.4 milyar dolar servetiyle 29. sırada yer aldı.

“Tashir” şirketler grubunun kurucusu ve başkanı, 53 yaşındaki Samvel Karapetyan, listenin 39. sırasında yer aldı. 2019 yılında 3.7 milyar dolarla 29. sırada yerini bulan Karapetyan’ın serveti bu yıl 2.5 milyar dolar olarak değerlendiriliyor.

Listenin 52. sırasında Ermeni milyarder Andrey Andreev (Ogandjanyants) yer aldı. “Badoo” internet tanışma servisinin kurucusu olan Andreev, 1.8 milyar dolara sahiptir.

“Vardanyan, Broitman and Co” şirket başkanı ve “Aurora” İnsani Girişimi’nin kurucularından biri olan Ruben Vardanyan’ın serveti, 950 milyon dolar olarak değerlendiriliyor. Vardanyan, Rusya’nın en zengin iş adamları listesinde 103. sırada yer alıyor.

“Skartel” şirketinin kurucusu ve sahibi, ayrıca “Yota” hissedarı Albert Avdolyan, 800 milyon dolar servetiyle 113. sırada yerini buldu.

“RESO-Garantia” şirketinin sahibi olan Nikolay ve Sergey Sarkisov kardeşleri, 146. ve 147. sıralarında yer aldı. Kardeşlerden her birinin serveti 700 milyon dolar seviyesindedir.

“ABBYY” şirketler grubunun kurucusu, “iiko”, “Findo” ve “Ayb” vakfı kurucusu Davit Yang, 2019’da bulunduğu 200. sıradan 166.’ya yükseldi. Yang’ın serveti 600 milyon dolar olarak değerlendiriliyor.

“Rusya’nın en zengin 200 iş adamı” listesinde bu yıl 102 milyarder var. 2019 yılında milyarderler sayısı 100 olmuştu. Ancak bu yıl, listede yer alan tüm zenginlerin toplam serveti, geçen yıla göre 40 milyar dolarla daha az.

ERMENİ HABER AJANSI