Ermenistan’da koronavirüse yakalanmış kişi sayısı 1201’e ulaştı – Ermenistan Kamu Radyosu

Bugün 17 Nisan 2020 tarihi saat 11:00 itibarıyla Ermenistan’da yeni tip koronavirüsün (COVID-19) 42 vakası daha tespit edildi.

Böylece Ermenistan’da koronavirüse yakalanmış kişi sayısı 1201’e ulaştı. Hastaneye kaldırılmış 780 kişi, şuan tedavi görmektedir.

Son veriler uyarınca 402 kişi tamamen iyileşip hastaneden taburcu olurken 19 kişi ise maalesef hayatını kaybetti.

Ermenistan Kamu Radyosu