Ermenistan’da iyileşenlerin sayısı 402, aktif vaka sayısı 799 oldu

Ermenistan’da 17 Nisan itibarıyla 42 yeni koronavirüs hastası tespit edildi ve toplam vaka sayısı 1201’e ulaştı. Fakat iyileşip taburcu edilenlerin sayısı da bir yandan artmaya devam ediyor.

Şu ana kadar toplam artık 402 hasta taburcu edildi ve böylece aktif, tedavi altında bulunan hastaların sayısı 799 oldu.

Maalesef Yerevan’da bulunan ‘Surp Grigor Lusavoriç’ hastanesinden bir ölüm haberi daha geldi. 58 yaşındaki koronavirüs hastası eşlik eden birçok kronik hastalıklardan dolayı kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı böylece 19 oldu.

ERMENİ HABER AJANSI