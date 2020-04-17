Ermenistan’da bir ilk: Koronavirüs hastası hamile bir kadın sorunsuz çocuk doğurdu

Ermenistan Sağlık Bakanı Arsen Torosyan resmi Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda test sonucu olumlu çıkan ve koronavirüs hastası olan hamile bir kadının sorunsuz bir şekilde doğum yaptığını duyurdu.

Doğumdan sonra kadının test sonucu olumsuz çıktı ve koronavirüs tespit edilmedi. Yeni doğan bebeğin test sonucu daha belli değil.

Arsen Torosyan yaptığı açıklamada “Mutlyuz ki doktorlarımızın profesyonelliği sayesinde hem çocuk, hem de annesi kendilerini iyi hissediyorlar” ifadelerine yer verdi.

İkisi de 14 gün boyunca doktorların kontrolü altında bulunacaklar.

ERMENİ HABER AJANSI