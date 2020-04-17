Ermeni Soykırımı 1910-1911 yıllarında Selanik’te yapılan İttihat ve Terakki kongrelerinde tasarlanmıştı – Ermenistan Kamu Radyosu

Hayastani Hanrapetutyun Gazetesi- Bazı kaynaklara göre Ermeni Soykırımı daha 1910-1911 yıllarında Selanik’te yapılan İttihat ve Terakki kongrelerinde tasarlanmıştı.

Osmanlı yöneticileri, Ermenileri imha ederek Ermeni meselesine nokta koymayı, bütün Anadolu’yu sadece Türklerle dolu bir bölgeye dönüştürmeyi, Ermenilerin mal ve mülklerini zaptetmeyi ve Turancılık fikrini gerçekleştirme yolundaki baş engel olan Ermenileri yoketmeyi ömit ederdi.

Bu fikir, gerçekten bir cinnetti ki hemen gerçekleştirilmeye başladı. Ne yazık ki, buna karşı hiç bir çare bulunmadı zira bu kanserin zaten metastazları vardı. Dünya ise Türklerin bu siyasetine çoktan alışmıştı.

Ermenistan Kamu Radyosu