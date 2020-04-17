Çin’den Ermenistan’a yeni yardım kolileri gönderildi (video) – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Cumhuriyeti’nde ilan edilmiş OHAL’den sorumlu Ermenistan Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan’ın yaptığı açıklamaya göre yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için 15 Nisan 2020 tarihinde Çin’den Ermenistan’a yeni koliler gönderildi.

Tigran Avinyan’ın yaptığı açıklamaya göre bu yardımın büyük kısmı, BM Dünya Gıda Programı (WFP), Eduardo Eurnekian’ın şirketleri, ‘Benim Adım’ Vakfı ve başka kurumların mali desteğiyle sağlandı.

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Ermenistan Kamu Radyosu