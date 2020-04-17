Avrupa Parlamentosu milletvekili, Artsakh’ın yeni Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan’ı tebrik etti

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Lars Patrick Berg, Artsakh Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan’ı tebrik etti.

Artsakh Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı makamına seçilmesi ve olağanüstü hal şartlarında seçimlerin gerçekleştirilmesi vesilesiyle Harutyunyan’ı tebrik eden Berg, başarılı bir demokrasi örneği olan bu seçimlerin, Artsakh Cumhuriyeti’nin uluslararası itibarını artıracağını vurguladı.

Artsakh’ın, uluslararası cemiyetinde kendi yerini alması ve bölgede barış ve istikrarın sağlanması hedefiyle komşuları ile işbirliği yapması için artık imkan sağlanacağını ümit ettiğini ifade eden AP milletvekili, elinden geldiğince Artsakh’a destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI