Artsakh Cumhuriyeti koronavirüsle mücadele etmek için BM’den yardım istedi – Ermenistan Kamu Radyosu

Artsakh (Dağlık Karabağ) Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Teşkilatı’ndan yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgınıyla mücadele konusunda yardım istedi. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ateşkes çağrısı ve yeni tip Coronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadelede birlik beraberlikte olma teklifi, önemli ve gerekli bir girişimdir.

Bu kriz döneminde siyasi amaçlara ulaşmak üzere, bu pandemi nedeniyle ortaya çıkan durumdan faydalanma her teşebbüsü, bütün dünya toplumu için bir tehdit olup en sert kınamaya maruz kalmalıdır.

Artsakh Cumhuriyeti, BM Genel Sekreteri’nin bu girişimine hemen yankı vererek 24 Mart 2020 tarihinde Artsakh ve Azerbaycan tampon bölgesinde ateşkesi titizlikle korumaya hazır olduğunu ilan etmiştir.

BM Genel Sekreteri’nin şu görüşüne biz de katılıyoruz: yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede dünya toplumunun ortak çabalarının merkezinde her insanın yaşamı bulunmalıdır.

Umarız ki, Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere uluslararası teşkilatlar, koronavirüsle mücadele konusunda Artsakh’ı da destekler.”

Ermenistan Kamu Radyosu