ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, Ermenistan’a 600 bin dolarlık ek destek verecek

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Covid-19’a karşı mücadele kapsamında Ermenistan’a 600.000 dolarlık ek finansman sağlayacak.

Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın Facebook’taki resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, son dönemde Ermenistan’a verilen 1.1 mlyonluk finansman ile bu ek finansmanın, laboratuvar sistemlerin hazırlanması, yeni koronavirüs vakalarının tespit edilmesi ve teşhisi konulan vakaların kontrolü, teknik ve diğer alanlardaki çalışmalar için kullanılacak.

Hatırlanacağı üzere, koronavirüs salgınının önlenmesi hedefiyle 16 Mart’ta Ermenistan’da ilan edilen OHAL süresi, 14 Mayıs’a kadar uzatıldı. 17 Nisan itibarıyla ülkede tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 1.201, salgın nedeniyle ölen hasta sayısı ise 19 olarak kaydedildi.

ERMENİ HABER AJANSI