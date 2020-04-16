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PÖH’ler Ermenistan sınırına gitti

2020-04-16

Giresun PÖH ekibi Trabzon’da Ermenistan sınırına gitti.

Haber61 – Haber Servisi – Giresun Polis Özel Harekat memuru bir grup Ermenistan sınırına göreve gitti.

Giresun’da görev yapan PÖH ekibi Trabzon Havalimanından Türk Havayolları uçağı ile Ağrıya gitti. PÖH ekibini Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper uğurladı. 

Ağrı’ya giden ekibin Ermenistan sınırında görev yapacağı öğrenildi.

https://www.haber61.net/trabzon/poh-ler-ermenistan-sinirina-gitti-h391418.html

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