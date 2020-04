Notre Dame Katedrali’nin 13 tonluk dev çanı, yangının yıldönümünde yeniden çalacak

Kerem Congar

Fransa’nın başkenti Paris’in sembol tarihi yapılarından olan ve 2019 Mart’ında çıkan yangın sonucu büyük tahribata uğrayan Notre Dame Katedrali’ndeki dev çanın, bir sene aradan sonra yeniden faaliyete geçeceği belirtildi.

Söz konusu yangında kulesi çöken ve ziyarete kapatılan 850 senelik dini yapıda bulunan 13 ton ağırlığındaki çan, en son 2019 Eylül’ünde kullanılmıştı.

Tarihi yapının onarım projesinin başında bulunan emekli General Jean-Louis Georgelin, tadilat sürecinin hala devam ettiğini ancak katedralde bulunan 1681 yılı yapımı çanı, 16 Mart’ta düzenlenmesi planlanan kilise ayinine yetiştirmek istediklerini söyledi.

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved. Cedric Herpson

Dev çanın, Fransa’nın yerel saatine göre akşam 20.00’da çalınacağını belirten Georgelin, bu iş için iki din görevlisinin hizmet vereceğini de sözlerine ekledi.

Notre Dame’ın çan sesi, pencere ve balkonlara çıkarak yaklaşık bir dakika boyunca koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olan Fransızların alkış ritüeliyle de aynı zamana denk gelecek.

France Notre Dame Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved Vivienne Walt

En son Jacques Chirac’ın cenazesinde kullanıldı

Notre Dame’da bulunan çan sadece büyük dini törenlerde, Papa’nın ziyaretinde ve cumhurbaşkanlığına ait cenaze merasimlerinde kullanılıyor. Notre Dame çanı cenaze nedeniyle en son geçtiğimiz ekim ayında hayatını kaybeden Fransa’nın eski Cumhurbaşkanlarından Jacques Chirac için kullanıldı.

Yangın sonrası büyük hasar gören ve tadilat masrafları için 1 milyar euroyu aşkın para toplanılan Notre Dame’ın onarım çalışmaları 2024 yılına kadar devam edecek.

Euronews