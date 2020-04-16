İsveç’te koronavirüs nedeniyle çok sayıda Süryani yaşamını yitirdi

İsveç’te koronavirüs nedeniyle çoğunluğu başkent Stockholm’de olmak üzere çok sayıda Asuri-Süryani de yaşamını yitirdi.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç’te giderek yaygınlaşan koronavirüs salgınından en çok yaşlılar ve göçmenler zarar görüyor. Kovid-19 hastalığına yakalanan, çoğunluğu başkent Stockholm’den çok sayıda Asuri-Süryani de yaşamını yitirenler arasında.

Evrensel’e konuşan Asuri-Süryani medya kuruluşları ve sivil örgütlerinin temsilcileri, şubat ayının sonlarında düzenlenen bir cenaze töreni ve taziyeye katılanlarda yaygın bir şekilde hastalığın görüldüğünü söyledi.

Jacob Mirza uzun yıllardan beri, uydu üzerinden 80 ülkeye yayın yapan Suroyo TV’nin yöneticiliğini yapıyor.

Koronavirüsün yaygınlaşmaya başlamasının ilk döneminde İsveç hükümeti ve Süryanilerin hastalığı ciddiye almadıklarını, bundan dolayı da Kovid-19’dan en fazla Somalili ve Süryanilerin zarar gördüğünü söyledi.

Kurumların göçmenleri salgın konusunda bilgilendirmekte geç kaldığını ve zamanında değişik dillerde bilgi vermediğini belirten Mirza, ”İsveç’te yaşayan Süryanilerin çoğu Türkiye, Irak ve Suriye’den gelenler. Bunlar daha çok geldikleri ülkelerin dillerinde yayın yapan Türkçe ve Arapça televizyon kanallarına bakıyor. İsveç kanallarını pek seyretmiyor. Kurumların değişik dillerde uyarıcı yayınlar yapması gerekirdi” dedi.

VİRÜS CENAZE TÖRENİNDEN SONRA YAYGINLAŞTI

Mirza, Stockholm’un kuzey semtlerinde düzenlenen bir cenaze töreninden sonra Süryaniler arasında koronavirüsün yaygınlaştığına dikkat çektikten sonra “İspanya’dan cenaze törenine katılanlardan birinin hastalığı yaygınlaştırdığı tahmin ediyoruz. Sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Herkes birbirini kucakladı. Bu da hastalığın yaygınlaşmasına yol açtı. Çoğunluğu törene katılan 60 kişi yaşamını yitirdi” şeklinde konuştu.

Yasakçı bir politika izlemediği için İsveç’in yoğun eleştirilere uğradığını söyleyen Mirza, İsveç’in koronavirüse karşı mücadelesini şöyle değerlendirdi:

“İsveç’in stratejisinin doğru olup olmadığını zaman gösterecek. Katı yasakların uygulanması ve iş yaşamının durdurulması insanlar üzerinde olumsuz sonuçlara yol açabilir. İnsanların bir ay veya daha fazla evlerde kapalı tutulmaları çok farklı sorunları beraberinde getirebilir. Şu anda İsveç’in politikasını değerlendirmek için elimizde yeterli veriler yok.”

Assyria TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Dikran Ego da, cenaze töreninden sonra Kovid-19 virüsüne yakalanan en az 50 Asuri-Süryani’nin yaşamını kaybettiğini söyledi.

Koronavirüse en fazla göçmenlerin yakalanmasının İsveç toplumunda yabancılara yönelik dışlama ve ayrımcılığı ortaya koyduğunu söyleyen Ego, “Södertelje ilçesinde yaşayanların üçte biri Asuri-Süryani. Ama Södertelje Hastanesinde yoğun bakımda olanlardan 12’sinden 10’u Asuri-Süryani” dedi.

HÜKÜMET VİRÜSÜN YAYGINLAŞMASINA KARŞI TEDBİR ALMADI

Stockholm Mezopotamya Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Boyacı, yaşlıların başlangıçta “Her şey Allah’tan gelir” anlayışıyla hareket ettiklerine ve kendilerini korumak için önlem almadıklarına dikkat çektikten sonra İsveç hükümetinin tutumuna şu eleştirileri yöneltti:

“İtalya ve Ispanya’da tatilden gelenler virüsü İsveç’e taşıdı. İsveç’in oralardan gelen herkesi karantinaya alması gerekirdi ama bunu yapmadı. Hükümet virüsün yaygınlaşmasına karşı tedbir almadı. Hazırlıksız yakalandı. Ben koronavirüse yakalandığımda her tarafta maske aradım ama bulamadım. Hâlâ da maske yok. İsveç huzurevlerinde kalan yaşlıları korumak için önlem de almadı. Orada çalışan insanların maskeleri ve koruyucu elbiseleri yok. Ziyaretleri de uzun süre serbest bırakmaları sonucu çok sayıda yaşlı yaşamını yitirdi. Ama buna rağmen İsveç’in koronavirüse karşı doğru bir strateji uyguladığını düşünüyorum. Her tarafı kapatırsanız ülke felç olur.”

GÖÇMENLER ALIŞKANLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Asuri-Süryani Araştırmacı-Yazar ve Yayıncı Hanna Beth-Sawoce, İsveç’te koronavirüse yakalanmaların çoğunluğunun göçmen olmasının başta gelen nedenlerinin dikkatsizlik ve ihmal olduğunu söyledi.

Kurumların yaptıkları uyarılara rağmen yabancıların kültür ve gelenekleri gereği sosyal mesafeye dikkat etmediklerini, dernek, kilise ve kahvehanelerde bir araya geldiklerini söyleyen Sawoce, “İsveç’te yasak ve sıkı yönetim gibi bir gelenek yok. Resmi kurumların tavsiyelerine İsveçliler uyuyor. Ama göçmenlerin aynı şekilde davranmadıklarını biliyoruz. Yaşamımızı eskisi gibi sürdürüyoruz” dedi.

Süryani kiliselerinin ayinleri durdurmalarının virüsün yaygınlaşmasını sınırladığını söyleyen Sawoce, “Ama kahvehaneler hâlâ açık. İnsanlar oralara gidiyor ve hastalığın yaygınlaşmasına neden oluyor” şeklinde konuştu.

https://www.evrensel.net/haber/402353/isvecte-koronavirus-nedeniyle-cok-sayida-suryani-yasamini-yitirdi