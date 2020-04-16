Ermenistan’da son durum: 1159 koronavirüs vakası, 18 ölüm

Ermenistan’da 16 Nisan itibarıyla Ermenistan’da 48 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 1159’a ulaştı. Hastalardan 297’si iyileşti ve şu an tedavi altında bulunan hasta sayısı 797’dir.

Ermenistan Sağlık Bakanlığı Hastalıkları Önleme ve Kontrol etme Ulusal Merkezinin sunduğu bilgilere göre 1 kişi daha hayatını kaybetti ve koronavirüsten ölenlerin sayısı 18’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı Basın Sözcüsü Alina Nikoghosyan ölen hastanın 73 yaşında olduğunu ve koronavirüs hastalığına eşlik eden kalp hastalığı, hipertoni ve başka kronik hastalıkların da mevcut olduğunu ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI