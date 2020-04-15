Yevgeniy Satanovski: Kin besleyen Azerbaycanlılar genel olarak Ermenilerle ilgili her çeşit konudan dolayı öfkeleniyorlar – Ermenistan Kamu Radyosu

Yevgeniy Satanovski: Kin besleyen Azerbaycanlılar genel olarak Ermenilerle ilgili her çeşit konudan dolayı öfkeleniyorlar

Rusya’daki Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Yevgeniy Satanovski “Kin Besleyenler Üzerine” başlıklı makalesinde, daha önce yaptığı açıklamalar nedeniyle internet üzerinden kendisini saldıran Azerbaycanlılara değindi.

Azerbaycanlı kullanıcılar bu uzmanın, Ermeni konularında bulunduğu değerlendirmelerden hoşlanmamış.

Yevgeniy Satanovski: “Kin besleyen Azerbaycanlılar, genel olarak Ermenilerle ilgili her çeşit konudan dolayı öfkeleniyorlar. Ama özellikle Ermeni Soykırımı, Sumgayit katliamları, Karabağ meselesi, Ermenistan-Azerbaycan ve Ermenistan-Türkiye ilişkileri gibi konular hoşlarına gitmiyorlar” diye yazdı.

Ortadoğu Araştırma Enstitüsü Direktörüne göre Ermeni konularından bir de Türk milliyetçiler kızgın oluyor.

Hatırlanacağı üzere birkaç gün önce ‘RUSARMİNFO’ya konuşan bu eksper, Azerbaycan’ın Ermenistan topraklarına saldırı girişimini yorumlamıştı.

Ermenistan Kamu Radyosu