Uluslararası Para Fonu: Bu yıl Ermenistan’ın gayri safi yurtiçi hasılasında % 1.5 düşüş olurken 2021’de % 4.8 artış sağlanacak

Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund) tarafından yayımlanan Dünya Ekonomik Görünüm (World Economic Outlook) Raporu uyarınca bu yıl Ermenistan’ın gayri safi yurtiçi hasılasında % 1.5 düşüş olacak fakat 2021 yılında % 4.8 artış sağlanacak.

Uluslararası Para Fonu’nun tahminlerine göre bu sene Ermenistan’ın tüketici fiyatlarında % 0.8 düşüş olurken 2021’de % 2 artış sağlanır. Devletimizdeki işsizlik oranının ise bu yıl % 19, gelecek yıl yüzde 18.4 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü.

Ermenistan Kamu Radyosu