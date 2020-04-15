Mustafa Çalık: O anıt durdukça, Ermenistan’a yardım etmeyelim

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Yazar Mustafa Çalık, Talat Paşa’nın katili Tehlirian’ın heykeli Ermenistan’da durduğu sürece bu ülkeye yardım edilmemesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Günlüğü Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çalık, Ermenistan’a yardım yapılmasına karşı çıktı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Mustafa Çalık “Ermenistan ilaç istiyormuş. Talat Paşa’nın katili Tehlirian’ın eli silahlı heykelini daha yeni diktiler. Talat Türk Devletinin başbakanıydı. O heykel orada durdukça -çocuk hastalara her türlü ilaç ve tedavi yardımı hariç- hiç kimse “insanlık vazifesi”nden filan bahsetmesin bize!” dedi.

https://www.memurlar.net/haber/899640/mustafa-calik-o-anit-durdukca-ermenistan-a-yardim-etmeyelim.html