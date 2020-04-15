Karabağ Cumhurbaşkanını seçti, Ermenistan Cumhurbaşkanı tebrik etti

Artsakh Cumhuriyetinde (Karabağ) düzenlenen Cumhurbaşkanlık seçimlerinin ikinci turu ‘Özgür vatan’ Partisinin Başkanı aday Arayik Harutyunyan’ın kesin zaferiyle sonuçlandı.

Ülkede yeni koronavirüs salgınının yayılma tehlikesi seçime katılım oranını etkiledi. Seçme hakkı olanların sadece yüzde 44.9’u katıldı.

Arayik Harutyunyan ezici bir üstünlük sağlayarak yüzde 87 oyla Artsakh Cumhurbaşkanı olarak seçildi.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisian Arayik Harutyunyan’ı tebrik ederek Artsakh’ın bir kez daha olgun devlet olduğunu ispat ettiğini ifade etti.

Armen Sarkisian yaptığı açıklamasında “Artsakh için zor ve sorumlu bir dönemde Cumhurbaşkanlık görevini devralıyorsunuz. Dünyada ve özellikle bizim bölgemizde jeopolitik çetin olaylar yaşanıyor. Bugün daha çok birlik ve beraberlik içinde olmamıza gerek var” ifadelerine yer verdi.

ERMENİ HABER AJANSI