Hollanda Yüksek Mahkemesi “Karabağ, Ermenilerin mezarı olacak” diyen Azerbaycan Türk Kültür Derneği Başkanını mahkum etti

Ermenistan’ın Hollanda Büyükelçisi Tigran Babayan’ın verdiği bilgiye göre Hollanda Yüksek Mahkemesi, dün aldığı kararla, ırk nefreti ve şiddet çağrılarında bulunmuş Azerbaycan Türk Kültür Derneği Başkanı İlhan Aşkın’ı mahkum etti.

Hatırlanacağı gibi İlhan Aşkın, 2014 yılında Almelo’daki Ermeni Soykırım Kurbanları Anıtı’na karşı düzenlenmiş bir protesto gösterisinde, “Karabağ, Ermenilerin mezarı olacak” diye beyan etmişti.

Tigran Balayan, Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, “Hollanda’da yaşayan soydaşlarımızın mücadelesi sonucu da olan bu karar, ırkçılığa karşı büyük bir zafer niteliğindedir” diye yazdı.

Ermenistan Kamu Radyosu