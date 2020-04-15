‘Eser Karakaş – Dışişleri ne tuhaf işlerle uğraşıyor

Keşke aynı yardım kolilerini biz gönderse idik Ermenistan’a ve üzerine aynı yazıyı biz Türkçe ve Ermenice yazsa idik.

Türkiye’nin önemli yapısal yani kadim birikimli sorunları var ama son dönemin en büyük sorunu kötü yönetim, yani kötü yönetici sorunu.

Ekonomiden idareye, dış politikadan eğitime, vs. kadar.

İç siyasal, ekonomik tercihlerin bir türevi olan dış politikada da büyük, çok büyük sorunlar mevcut.

ABD’den Avrupa ile ilişkilerimize, Rusya’dan Mısır’a, İsrail’den Suriye’ye kadar.

Geçen gün de, başka dert yokmuş gibi, gerçekten komik bir nedenden, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sayın Hami Aksoy’dan öğreniyoruz, Çin’den bir açıklama istemişiz.

Allah’tan Çin bu komik talebi alttan almış, muhtemelen ciddiye almamıştır, mesele büyümeden kapanmış anlaşılan.

Mesele kapanmış, zaten bir mesele bile değil ama bizim Hariciyenin konuya yaklaşımı çok ilginç. (!)

Pandemi günlerinde Çin Ermenistan’a sıhhi malzeme göndermiş, maske, eldiven, antiseptik vs. muhtemelen.

Basında resimler var, bu yardım koliler ile gidiyor, yukarıda okuyamadığım Çince yazılar var kolilerde, aşağıda ise İngilizce olarak şöyle yazıyor: “Dostluğumuz Ağrı dağı kadar yüksek, Yangtze nehri kadar da uzun olsun”; Ağrı Dağı malum, Yangtze Nehri ise Çin’in en uzun nehri.

Çin’den Ermenistan’a gönderilen bu kolilerin resmini gören bizim Hariciye de hemen Çin Büyükelçiliği nezdinde girişim başlatmış:

“Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çin’in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ermenistan’a gönderdiği yardım paketlerinde Ağrı Dağı’na atıfta bulunduğu haberleri üzerine gerekli girişimlerin yapıldığını ve izahat istendiğini bildirdi.

Aksoy, Deng’in, halihazırda durumun araştırılmakta olduğunu ve sonuçla ilgili Türk tarafına bilgi verileceğini söylediğini aktararak “(Büyükelçi Deng) Bu vesileyle Çin’in Türkiye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu ifade etmiştir.” değerlendirmesinde bulundu.”

Hepimiz biliriz, Ağrı Dağı Ermeni kültüründe, mitolojisinde çok önemli bir öğedir, herhangi bir ermeni evine gittiğinizde, bir Ermeninin işlettiği bir dükkana girdiğinizde duvarda mutlaka bir Ağrı Dağı figürü içeren bir resim ya da duvar halısı vardır, çocuklarına “Ararat” (Ağrı) ismini koyarlar ama bu mitolojik, belki nostaljik öğenin bir diplomatik mesele haline getirilmesi kanımca başlı başına bir sorundur.

Çin Ağrı Dağı imajını içeren bu İngilizce yazıyı oraya koyarken muhtemelen bir diplomatik gaf yaptığını, başka bir ülkenin (bizim) egemenliğine tecavüz ettiğini falan düşünmemiştir çünkü aynı küçük cümlede Yangtze nehrinin uzunluğuna da, aynen Ağrı Dağı’nın yüksekliğine gönderme yaptığı gibi, dostluk temennisi benzetmesi olarak gönderme yapıyor; Çin kendi egemenliğine kendi kendine tecavüz etmediğine göre Ağrı Dağı göndermesi sadece Ermeni mitolojisine bir saygı çok muhtemelen.

Türkiye’de iktidar bloğunu bugün TBMM’de iki parti oluşturuyor, AKP ve MHP, benim bildiğim kadarıyla mesela “Tanrı Dağları kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslüman” ifadesi MHP’lilerin ve başka milliyetçilerin önemli bir kültürel/siyasi mottosu.

Tanrı Dağları Türkmenistan, Çin, Kazakistan, Özbekistan topraklarında yer alan bir dağ silsilesi, bu koliye kafayı takan Hariciyemiz yarın bu siyasi motto nedeniyle mesela Çin’den bir eleştiri gelirse ne diyecek, merak ederim; Çin kalkar Tanrı dağları Türk değil Çin dağlarıdır derse (umarım böyle bir saçmalık yapmazlar), ne yanıt vereceğiz?

Uluslararası ilişkilerde yaklaşık her alanda duvara tosladığınızda galiba tek seçenek bu tür işlerle günü kurtarmak oluyor.

Hariciyemize sormak lazım, AB ile müzakere süreci nasıl gidiyor? Emevi Camiinde ne zaman Cuma namazı kılınıyor? Putin’in “Türkleri tarihte yendiğimiz gibi, koronavirüsünü de yeneceğiz” sözü üzerine ne düşünüldü? Trump’ın o ayıplı mektup meselesi unutuldu mu? Mısır ve İsrail’de neden hala büyükelçilerimiz yok? vs..

Çin’in Ermenistan’a gönderdiği bir yardım kolisinin üzerinde yazan “Dostluğumuz Ağrı Dağı kadar yüksek olsun” sözüne bu kadar takılmak için kurumun hiç başka işinin olmaması gerekiyor herhalde.

Keşke aynı yardım kolilerini biz gönderse idik Ermenistan’a ve üzerine aynı yazıyı biz Türkçe ve Ermenice yazsa idik.

Gerçek ve büyük bir devlet bu tür konulardan korkmayan ve olumlu mesaj çıkaran devlettir.

Artı Gerçek