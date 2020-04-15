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Ermenistan’da koronavirüse yakalanmış kişi sayısı 1111’e ulaştı – Ermenistan Kamu Radyosu

2020-04-15

Ermenistan’da buugün 15 Nisan saat 11:00 itibarıyla koronavirüsün 44 yeni vakası tespit edildi.
Son veriler uyarınca 297 hasta iyileşip hastaneden taburcu edilirken 17 kişi de yaşamını yitirdi.
Böylece bugünkü verilere göre Ermenistan’da yeni tip koronavirüse (KOVİD-19) yakalanmış kişi sayısı 1111’e ulaştı.

Ermenistan Kamu Radyosu

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