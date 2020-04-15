Ermenistan’da koronavirüse yakalanmış kişi sayısı 1111’e ulaştı – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan’da buugün 15 Nisan saat 11:00 itibarıyla koronavirüsün 44 yeni vakası tespit edildi.

Son veriler uyarınca 297 hasta iyileşip hastaneden taburcu edilirken 17 kişi de yaşamını yitirdi.

Böylece bugünkü verilere göre Ermenistan’da yeni tip koronavirüse (KOVİD-19) yakalanmış kişi sayısı 1111’e ulaştı.

Ermenistan Kamu Radyosu