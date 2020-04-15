Çin’den Ermenistan’a gönderilen kolilerde “Ararat hakkındaki not sonradan eklendi” iddiası yalan çıktı (video)

Çin’den Ermenistan’a gönderilen kolilerdeki “Dostluğumuz Ararat (Türkçe: Ağrı) Dağı’ndan daha yüksek ve Yangtze nehrinden daha uzun olsun” şeklindeki notun “sonradan eklendi” iddiası yalan çıktı. Ölümcül koronavirüs salgınını geride bırakan Çin’in, salgınla mücadele kapsamında Ermenistan’a gönderdiği tıbbi malzeme kolilerin üzerindeki not, Türkiye’yi kızdırmıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çin’in Ankara Büyükelçisi Deng Li ve Pekin’de Dışişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerin yapıldığını ve izahat istendiğini bildirmıştı.

“Büyükelçi Deng, Ermenistan’a gönderdikleri yardımların, bir yerel yönetim tarafından hazırlandığını ve bir özel şirket tarafından Erivan’a ulaştırıldığını, söz konusu yerel yönetim tarafından paketlerin üzerine sadece Çince ifadeler yazıldığını ve bunlarda Ağrı Dağı’ndan bahsedilmediğini, Ağrı Dağı’na atıf yapan İngilizce ifadelerin ise sonradan eklendiğinin anlaşıldığını bildirmiştir.” şeklinde br yazılı açıklama yayınladı.

Aksoy, Deng’in, halihazırda durumun araştırılmakta olduğunu ve sonuçla ilgili Türk tarafına bilgi verileceğini söylediğini aktararak “Büyükelçi Deng, bu vesileyle Çin’in Türkiye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu ifade etmiştir.” değerlendirmesinde bulundu.

Ancak Çin Büyükelçisi Deng Li’nin dediği gibi Ararat ile ilgili ifadelerin sonradan yerleştirilmediği ortaya çıktı. Söz konusu kolilerin üzerinde Çin’den gönderilmeden önce de aynı skandal ifadelerin olduğu paylaşılan bir videoda görüldü.

Ararat hakkındaki ifadelerin sonradan eklenmediğini, baştan beri kolilerin üzerinde yer aldığını Çin merkezli “Global Times” gazetesi de doğruladı.

ERMENİ HABER AJANSI