‘Asıl felaket virüs değil günah işlemek’ diyen rahip koronavirüse yakalandı

Hristiyanlığın Ortodoks mezhebinin en büyük manastırı olan ve Ortodoksların hac ibadetini gerçekleştirdiği Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Peçerskaya Manastırı’nda (Mağaralar Manastırı) görevli 230 rahibin koronavirüse yakalandığı ve bir rahibin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko yaptığı açıklamada, manastırda bulunan 230 rahip ve 68 dini okul öğrencisine koronavirüs testi yapıldığını ve test sonucunda 90’dan fazla kişide sonucun pozitif çıktığını bildirdi. Kliçko ayrıca, 42 yaşında bir rahibin, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

‘ASIL FELAKET VİRÜS DEĞİL’ DİYEN RAHİP KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Öte yandan, Kiev Peçerskaya Manastırı’nın İdarecisi, Başpahip Pavel de koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan rahipler arasında yer alıyor. DHA’da yer alan habere göre Rahip Pavel, Ukrayna’da koronavirüs salgınının ilk görüldüğü günlerde hükümetin karantina uygulamasına eleştirilerde bulunmuştu. “Asıl felaketin virüs değil günah işlemek’ olduğunu ve ‘tövbe etmeyen insanların daha büyük felaketlerle karşılaşacağını” da söyleyen Rahip, herkesi manastıra gelerek birbirleriyle kucaklaşmaya çağırmıştı. Hastanedeki Rahip Pavel’in sağlık durumunun normal olduğu belirtiliyor.

https://tele1.com.tr/qasil-felaket-virus-degil-gunah-islemek-diyen-rahip-koronaviruse-yakalandi-151511/