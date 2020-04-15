Artsakh (Karabağ) Cumhuriyeti devlet başkanı seçimini kazanan Arayik Harutyunyan’ın açıklaması – Ermenistan Kamu Radyosu

Gayri resmi veriler uyarınca dün yapılan Artsakh (Dağlık Karabağ) Cumhuriyeti devlet başkanı seçimini kazanan Artsakh Cumhurbaşkanı adaylarından Arayik Harutyunyan şu açıklamayı yaptı:

“Sevgili yurttaşlar, 2020 yılı seçimlerimiz tamamlandı. Hepimize kutlu olsun. Pandemi koşullarında, hiç bir sarsıntı yaşanmadan oylamanın 2 etabından geçtik.

Böylece Artsakh Cumhuriyeti, demokrasinin ertesi basamağına geçiş yaptı. Uluslararası ortaklarımız bölgemizi ziyaret edince Artsakh’ta insan hakları ve demokrasi durumunu yakından görüp değerlendirebilirler.

İleriye doğru gidiyoruz! Halkımızın refahlı geleceğini inşa etmeliyiz. Hepimize başarılar dilerim.”

Ermenistan Kamu Radyosu