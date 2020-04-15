500 yıllık Geruş Sinagog’u dezenfekte edildi

Bursa’da Osmangazi Belediyesi hijyen ekipleri, corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kuruçeşme mahallesi’nde bulunan 500 yıllık Geruş Sinagogu’nu önlem amacıyla ilaçladı.

Osmangazi Belediyesi, corona virüse karşı başlatılan mücadele kapsamında vatandaşların ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor. Bu kapsamda ibadethanelerde de çalışma yapan ekipler, ilçedeki camiler, cemevleri, kilise ve sinagoglar olmak üzere tüm ibadethaneleri virüse karşı ilaçlıyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında Kuruçeşme mahallesinde bulunan 500 yıllık Geruş Sinagog’u da dezenfekte edildi. Corona virüse karşı alınan önlemler nedeniyle ziyarete kapalı olan sinagogun tüm bölümleri ilaçlandı.

“DİNİ İNANIŞ ARASINDA AYRIM YAPMIYORUZ”

Belediye Başkanı Mustafa Dündar, corona virüse karşı yürüttükleri mücadele kapsamında ilçedeki tüm ibadethaneleri dezenfekte ettiklerini belirterek, “İnsanların yoğun olarak bulunduğu meydanlar, parklar, pazar alanları gibi yerlerin yanı sıra ibadethaneleri de düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Bunu yaparken de hiçbir dini inanış arasında ayrım yapmıyoruz. İlçedeki camiler, cemevleri, kilise ve sinagoglar olmak üzere tüm ibadethaneleri virüse karşı dezenfekte ediyoruz” dedi.

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/500-yillik-gerus-sinagogu-dezenfekte-edildi-5751070/