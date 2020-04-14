Türkiye’nin yeni provokasyonu: Erdoğan’ın Ermenilerden acilen yardıma ihtiyacı var mı? – Ermenistan Kamu Radyosu

Lragir.am – Bu yıl 24 Nisan etkinlikleri insanların katılımı olmadan gerçekleşecek. Güvenlik nedeniyle insanlar anma etkinliklerine katılamazlar. Ancak bu kez 24 Nisan özel olacak. 2019 Kasım-Aralık aylarında, ABD Kongresi’nin her iki odası Ermeni Soykırımı’nın tanınmasına ilişkin karar aldı.

Kongre tarafından Ermeni Soykırımı’nın tanınması ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın bu yıl 24 Nisan mesajı ne olacak? Muhtemelen, Ankara’da da o gün için hazırlanıyorlar ve her şeyin değişmiş olduğunu fark ediyorlar.

Türkiye’nin iç ve dış durumu oldukça karmaşık bir hale gelmiştir. Türkiye’deki devredilen generaller ve politikacılar, Suriye, Irak ve Türkiye’nin bazı bölgelerinde Kürdistan’ın kurulmasıyla birlikte bu yaz bölgede bir sınır değişikliğinin yapılacağı konusunda uyarda bulundular.

TSK eski Genelkurmay Başkanı Albay İsmail Hakkı Pekin’in sözleriyle, FETÖ, PKK, solcular ve radikal dini örgütleri içeren bir kriz patlandığında Türkiye’deki Kürtlerin kaderi belirlenecek. O zaman Türkiye’nin sınırlarında gerilim yaşanacak.

Bloomberg verilerine göre, TC Merkez Bankası rezervleri tükenmiş, net rezervler de sıfır altındadır. Aynı zamanda, ülke önümüzdeki yıl yaklaşık 170 milyar dolar borç ödemeye zorunda kalacak. Bloomberg’e göre Ankara, mevcut durumda Erdoğan’ın ekonomik büyümeye her ne pahasına olursa olsun dayanan ekonomik politikasına son vereceği taleplerle yüz yüze geleceğinden korkuyor.

Erdoğan kaçınılmaz dönüşümlere direnmeye ve durumdan en az kayıplarla çıkmaya çalışıyor. Bunu yapmak için Ermenistan, Rusya ve ABD ile ticaret de dahil olmak üzere mümkün olan her türlü aracı kullanıyor. Ama şimdiye kadar bunu başaraması, çünkü Türkiye ABD ve Çin arasındaki jeopolitik sürecin dışında kalmıştır.

ABD ve Çin’in Ermeni Soykırımı, Ararat Dağı ve Türkiye konusunda pek çok anlaşmazlığı yok olduğu gibi görünüyor. Dahası, son günlerde Çin’den Ermenistan’a gelen yardım kutularının üzerinde Çince ve İngilizce “Dostluğumuz Ararat Dağı’ndan daha yüksek ve Yangtze Nehri’nden daha uzun olsun” diye yazılmış oldu. Bilinir ki, bu yazı Türkiye ve Çin arasındaki yeni diplomatik gerilimlere yol açtı.

Ermenistan Kamu Radyosu