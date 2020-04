TADDEF’ten Hükümete Çağrı ”ERMENİSTAN SÖZDE SOYKIRIM YALANINDAN VAZ GEÇSİN”

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Merkezi Ankara’da bulunan” Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu’ndan Hükümete çağrı geldi. Federasyon adına açıklama yapan, Genel Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Serdar Ünsal; Yardım yapılacaksa Ermenistan öncelikle yıllardır sürdürdüğü soykırım yalanından vazgeçmelidir. Türk Milleti atalarını “Soykırımcı olmakla suçlayan bir devlete, bir millete yardım etmeyi içine sindiremez” ifadelerini kullandı.



Serdar Ünsal, Ermenistan’ın Türkiye’den Koronavirüsle ilgili tıbbı yardım talebine Ermenistan Soykırım gibi ağı bir ithamla suçladıkları bir devletten hangi yüzle yardım talebinde bulunuyor, “Sözde soykırım yalanından” vaz geçsinler öğle yardım yapalım “dedi.

Ünsal, “Ermeniler yapılan yardım ve iyilikleri unutan bir millettir.1988 yılında Ermenistan’da meydan gelen depremde Türkiye Alican sınır kapısını hava sahasını açmış her türlü yardımı yapmıştır. Hatta Ermenistan Cumhuriyetini tanıyan ilk ülkelerden biridir. Buna karşılık Ermeniler her fırsatta Türkiye düşmanlığı yapmış Türkiye’den toprak talebinde bulunmuş Avrupa parlamentolarında “sözde soykırım yalanlarını” kabul ettirmişlerdir. Türk milleti kendine açılan eli geri çeviren bir millet değildir. Ancak öyle bir devlete yardım yapmak ne kadar doğru olur, bunu milletimizin takdirine bırakıyoruz ”şeklinde konuştu.

Ermenilerin sözde soykırım yalanının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Serdar Ünsal,”Bugün teknolojinin ve tıbbın en geliştiği bir devirde koronavirüs belasından insanlar ölüyor ve salgın halinde her yere yayılıyor. Tıp ve insanlık çaresiz durumda. Birde 1914-1920 yıllarını düşünürsek Osmanlı devletine ihanet eden masum insanları öldüren Ermeniler bulundukları yerlerden başka bir bölgeye göç ettirilmiştir. Bu göç sırasında yaygın olan veba, İspanyol gribinden çeşitli salgın hastalıktan insanlar hayatını kaybetmiştir. Bu salgın hastalıktan ölenleri maalesef Ermeniler emperyalist devletlerinde oyununa gelerek Türkler Ermenilere soykırım yaptı yalanını dile getirerek kamuoyu oluşturmaktadırlar. Bugünkü koronavirüs salgını da göstermektedir ki o tarihte göç eden Ermenilerin az miktarda ki yaşlı olanları salgın hastalıktan hayatlarını kaybetmişlerdir. İddia edildiği gibi Ermeniler öldürülmüş olsalardı. İstanbul’dan Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen Ermeniler Anadolu da Doğu Anadolu da Iğdır’da, Kars, Van, Erzurum gibi illerde vahşi katliamlar yapmazlardı. Bu gerçekler göstermektedir ki asil Türk milleti Ermenilere katliam yapmamıştır.”dedi.

Pandemi’nin insanlığın ortak düşmanı olduğunu dile getiren Ünsal; 1914-20 arası yaşanan salgın hastalığı Soykırım hanesine yazmak öncelikle insanlık adına suçtur, ayıptır, had bilmezliktir, dedi.

Ünsal, ”Türk milleti merhametlidir her zaman yardıma muhtaç kim olursa olsun düşmanı da olsa yardım eder.Sayın Cumhurbaşkanımızdan isteğimiz insani yardımı Ermenistan’a yaparken Ermenilere “Sözde soykırım yalanlarından vaz geçmeleri konusunda da bir mektup göndermelerini Türk milletinin asil bir millet olduğunu kimseye soykırım yapmayacağını vurgulamasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Serdar Ünsal, biz Federasyon olarak ”Ermenistan’a şu iki şartı yerine getirdiği takdirde yardım yapılmasından yanayız:

1) İşgal altında tuttuğu Azerbaycan toprağı Karabağ’dan derhal çekilmeli.

2)Türkiye’ye yönelik asılsız soykırım iddiasından vazgeçtiğini uluslararası kamuoyuna bildirmeli, Ermeni çetelerinin/askerlerinin Anadolu ve Azerbaycan’da yaptığı katliamları itiraf edip her iki devletten de özür dilemeli.”dedi.

https://yesiligdir.com/haber/detay/26329