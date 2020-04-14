Lego Parçaları İle Paskalya Sahneleri Canlandırıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle kiliseler ibadete kapalıyken, Hristiyan gençlik grubunda hizmet eden 19 yaşındaki Niamh Newton, Lego parçaları kullanarak Paskalya sahnelerini canlandırdı.

County Durham Bölgesi’ndeki Consett kasabasında gençlik hizmetlerine katılan Newton, çocuklarla çalışacaktı. Ama koronavirüs salgını nedeniyle Lumley’deki ailesinin yanına dönen genç, Lego parçalarını kullanarak Palmiye Pazarı, Yahuda’nın ihaneti, İsa’nın ayak yıkaması, Son Akşam Yemeği, İsa’nın çarmıha gerilişi ve dirilişi sahnelerini canlandırmak için saatlerce uğraştı.

Kardeşinin Marvel ve DC Comics setlerinden yararlanarak Meryem Ana’nın giysisini oluşturan Newton, İsa’nın başındaki dikenli taç için ise, Play-Doh oyun hamurlarından yararlandı.

Oluşturduğu sahnelerin fotoğraflarını çeken Newton, bazılarını St. Cuthbert Kilisesi’nin Facebook sayfası üzerinden paylaştı. Newton, ‘‘İnsanların tepkisi olumlu yönde oldu ve çocuklar tarafından beğenildi’’ dedi.

Eylül ayında Liverpool Hope Üniversitesi’nde Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünde eğitim almayı uman Newton, ‘‘Şu an kiliseye olan inancımı ifade edemem. Normalde gençlere oyunlar ve sanat yoluyla Paskalya’yı öğretmeye çalışıyorum. Yaptığım bu çalışma Kutsal Hafta’yı düşünmeme ve neye benzediğini hayal etmeme yardımcı oldu’’ dedi. (premierchristian.news)

https://haber.sat7turk.com/lego-parcalari-ile-paskalya-sahneleri-canlandirildi/