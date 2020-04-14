Karabağ’da Cumhurbaşkanlık seçimlerinin ikinci turuna start verildi

Artsakh Cumhuriyetinde 14 Nisan saat 08:00 itibarıyla bütün 282 seçim noktaları kapılarını açtı. Seçim noktalarından biri Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da Artsakh Cumhuriyetinin Daimi temsilciliğinde, biri de Şuşi cezaevinde bulunuyor.

31 Mart tarihinde gerçekleşen secimlerde ‘Özgür vatan’ Parti Başkanı Arayik Harutyunyan (49.26%) ve Artsakh Dışişleri Bakanı Masis Mayilyan (26.4%) ikinci tura çıktı.

Ülkede başkent Stepanakert ve Artsakh’ın 7 idari bölgelerini kapsayan toplam 8 Seçim komisyonu var.

Artsakh Cumhuriyeti Emniyetinin sunduğu bilgilere göre seçmenlerin genel sayısı 103.637 kişidir. Onlardan 832’si Yerevan’dan seçime katılacak.

Cumhurbaşkanlık adaylarından Dışişleri Bakanı Masisi Mayilyan ülkedeki Koronavirüs salgını tehlikesinden dolayı seçimlere katılmamaya ve seçimleri boykot etmeye çağırdı.

Artsakh’ta koronavirüsün ilk vakası 7 Nisan tarihinde Mirik köyünde kaydedilmişti. Şu an itibarıyla Karabağ’da toplam 6 koronavirüs hastası var.

ERMENİ HABER AJANSI