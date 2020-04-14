Jackie Speer, Ermenistan’ın COVID-19 ile mücadelesinde yardımcı olmak için ABD yardım paketinin yeniden planlanmasını destekliyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Jackie Speer, Ermenistan’ın COVID-19 ile mücadelesinde yardımcı olmak için ABD yardım paketinin yeniden planlanmasını destekliyor

ABD Kongresi üyesi ve Ermeni İşleri Komitesi eş başkanı Jackie Speer, COVID-19 ile mücadelede Ermenistan’ı desteklemek için ABD yardım paketinin yeniden planlanmasını destekledi. Bu konuda Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) bilgi aktardı.

Bayan Speer, bu salgın zamanında hastaları desteklemeye ve virüsün yayılmasını önlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Ermenistan Kamu Radyosu