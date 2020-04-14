Ermeni aday, Glendalle Belediye Başkanlığı’na seçildi

Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı ABD’nin Glendale kentinin meclisi üyesi Vrej Ağajanyan, diğer 13 üye tarafından Glendale Belediye Başkanı olarak seçildi. Şuanda Belediye Başkanı’nın görevini yürüten Ara Najaryan’ın yerine gelecek olan Ağacanyan, bu makam için ilk defa seçiliyor.

Ermenista’ın Los Angeles Başkonsolosu Armen Bayburdyan, Vrej Ağajanyan’ı tebrik ederek, onun, bu zor zamanlarda Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı Glendale’i kendi profesyonel nitelikleri sayesinde iyi yönetebileceğinden emin olduğunu dile getirdi.

ERMENİ HABER AJANSI