Bangladeş’teki Ermeni Kilisesi’ne bakan son Ermeni hayatını kaybetti

Bangladeş’in başkenti Dakka’nın tarihi Armanitola bölgesindeki eski Ermeni Surb Harutyun Apostolik Kilisesi cemaatsız kaldı. Onyıllar boyunca kiliseye bakan tek Ermeni olan Mikayel Hovsep Martirosyan (Michael Joseph Matin), hayata gözlerini yumdu.



“Arevelk” gazetesinin aktardığına göre, ölüm haberini duyuran Martirosyan’ın ailesi, Dakka’da hiçbir Ermeninin kalmadığını, Kilise’nin rahipsiz ve cemaatsız kaldığını ve Mikayel Hovsep’in, son yıllarda Dakka’da yaşayan ve kiliseye bakan tek Ermeni olduğunu açıkladı.

1930 yılında dünyaya gelen Mikayel Hovsep Martirosyan, 1942’de Dakka’ya taşınmıştı. 1980 yılından beri Martirosyan, Surb Harutyun Kilisesi’ne ve bitişiğindeki Ermeni mezarlığına bakıyordu. Ermeni Kilisesine sunduğu hizmet için Tüm Ermeniler Katolikosu tarafından madalya ile ödüllendirilen Martirosyan, yaşı ve hastalığı nedeniyle çocuklarının yanına taşındığı Kanada’da hayatını kaybetti.

Dakka’daki Surb Harutyun Kilisesi, 1781 yılında inşa edildi. Armanitola’daki Ermeni mahallesinde, Ermeni mezarlığının yanında bulunan eski tahta şapelin yerinde inşa edilen kilise, daha sonra Tüm Ermenileri Katolikosu makamına gelen Piskopos Yeprem tarafından takdis edilmişti.

17-18. asırlarda Dakka’ya gelen Ermneiler, genellikle ticaretle uğraşıyordu. Başarılı ticari faaliyetleri sayesinde ülkenin ekonomisine büyük katkıda bulundulları için yerel iktidar, Ermenilerin serbstçe kendi dinine hizmet etmesine izin vermiş, Surb Harutyun Kilisesi’nin inşası için ise tüm yerel Emreni cemaat tarafından bağış yapılmıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/14/Bangladeş-Dakka-Ermeni-Kilisesi/181053