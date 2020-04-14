‘Armenia’ havayolu şirketi 15 Mayıs’a kadar tüm uçuşlarını erteledi

‘Armenia’ havayolu şirketinin müdür yardımcısı Gevorg Khachatryan kendi Facebook sayfasından yaptığı açıklamada ülkede koronavirüs salgınından dolayı uzatılan Olağanüstü hal sırasında bütün uçuşlarının ertelendiğini duyurdu.

Olağanüstü halden dolayı 15 Mayıs’a kadar ‘Armenia’ havayolu şirketi herhangi bir uçuş gerçekleştirmeyecek.

Daha önce 30 Nisan’a kadar uçuşların iptal edilmesiyle ilgili karar alınmıştı ve yolcuların satın aldıkları biletleri karşılayacaklarını bildirmişti havayolu şirketi. Fakat ülkede mevcut durumundan dolayı OHAL’in uzatılması sebebiyle ‘Armenia’ havayolu şirketi uçuşların erteleme tarihi 15 Mayıs’a kadar uzattı.

ERMENİ HABER AJANSI