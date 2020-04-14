8 Ermenistan vatandaşı Sudan’dan Gürcistan üzerinde ülkesine geri döndü

Gürcistan devlet makamlarıyla müzakereler sonucunda 13 Nisan tarihinde Sudan’ın başkenti Hartum’dan 8 Ermenistan vatandaşı Tiflis’e getirildi.

Bununla ilgili Ermenistan Tiflis Büyükelçiliği resmi Facebook sayfasından açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada “Büyükelçiliğin aldığı özel izin sayesinde Yerevan’dan Tiflis’e gelen minibüsle Ermenistan vatandaşları sıkı karantina rejiminin ilan edildiği Marneuli bölgesinde sağlanan koridorla polislerin eşliğinde Ermenistan’a getirildi” ifadelerine yer verildi.

Ermenistan Tiflis Büyükelçiliği vatandaşların Gürcistan’a gelişi, karşılaşmasını ve sınır kapısına kadar yollamasını organize etti.

ERMENİ HABER AJANSI