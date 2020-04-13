Piskpos Hanna: Yaptırımları Suriye’nin Üzerinden Çekin Çünkü Kalması İnsanlık Suçudur (VİDEO)

İŞGAL EDİLEN KUDÜS – Rum Ortodoks Sebastia Piskoposları Başkanı Piskopos Ataullah Hanna, dünya düzeyinde korona virüsünün yayılması gölgesinde Suriye halkına dayatılan tek taraflı zalim yaptırımların kaldırılmasını talep ederek söz konusu yaptırımların kalmasının bir insanlık suçu olduğunu belirtti.

Hanna SANA ajansına Suriye ile dayanışma mesajında Piskopos Hanna: “Bu mesajı Kudüs kentinden yolluyorum inşallah dünyamızdaki insaf sahiplerine varır.. Mesajımızı ve şiarımız, korona virüsünün yayılması gölgesinde Suriye üzerindeki yaptırımları kaldırın.. Çünkü kalması beşeriyet ve ahlaki tüm ilke ve örfler hakkında işlenen bir suç olduğunu vurgulayarak, başkan, ordu ve halk olarak Suriye’ye dayanışma kardeşlik ve sevgi mesajı yollayarak diyoruz ki; Suriye’ye komplo kuran düşmanlarına karşı zafer elde eden Suriye’nin çirkef korona salgınına da karşı koyabileceğine dikkat çekiyoruz” dedi.

İnsan haklarından söz eden ve dünyamızda adalet ve onur ilkelerinden söz edenleri, Suriye’yle dayanışmalarını ve üzerinde yaptırımların kaldırılması için çalışmalarına çağırarak, söz konusu çirkef salgın gölgesinde bu yaptırımların kalmasının ve Suriye halkı evlatlarının bunun faturasını ödemesinin caiz olmadığına dikkat çekti.

Piskopos Hanna, eskiden olduğu gibi şimdi de gelecekte de, baskı ve komplolar ne kadar büyürse büyüsün Suriye’nin yanında kalacaklarını vurgulayarak onurlu tüm ülkeleri Suriye halkının acılarını çektiği söz konusu yaptırımların kaldırılmasına çalışma hamleleri düzenlemeye çağırdı.

Piskopos Hanna, Suriye’ye komplo kuranların Filistin , Arap Vatanı ve Arap ümmetine komplo kuranların aynısı olduğunu vurguladı.

Piskopos Hanna ayrıca, Suriye’ye, lideri, ordusu ve direnen halkına, namazlarımızda dualarımızda, bayramlarımızda ve dayanışma mesajlarımızla kendileriyle birlikte olduklarını dile getirerek mesajını bitirdi.

SANA