Mardin Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı ekibi 4 dilde konser veriyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı ekibi 4 dilde konser veriyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi,Mardin Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı ekibi “Tur Aracı/Hop in Hop Off Bus” ile Artuklu’da cadde ve sokaklarda gezerek evde kalan hemşehrilerine pencere ve balkonlarından dinlemeleri için Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice olmak üzere 4 dilde konser veriyor.

http://www.urfagap.com/yasam/mardin-buyuksehir-belediyesi-konservatuvari-ekibi-4-dilde-konser-veriyor-h16422.html