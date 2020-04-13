Kardeşlerimizin Paskalya Bayramı’nı kutlarım

AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay’da 10 bine yakın nüfusu bulunan Hristiyanların Paskalya Bayramını kutladı. Yayman yayınladığı mesajında, “Tüm Hristiyan vatandaşlarımızın ve özellikle Dinlere, Dillere ev sahipliği yapan Medeniyetler şehri Hatay’ımızdaki kıymetli Hristiyan hemşehrilerimizin Paskalya/ Diriliş Bayramını kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim. Türkiye’miz 83 milyonuyla bir ve beraberdir. Korona günlerinde bu birliğimizi ve kardeşliğimizi korumamız daha da anlamlı bir hal almıştır. İnşallah gelecek yıl yine beraberce Paskalya bayramını kutlayacağımız günlerde buluşacağız” dedi.

Paskalya Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayramdır. İsa’nın çarmıha gerildikten sonra 3. günde dirilişi kutlanır. Doğu ve Batı kiliseleri arasında farklılıklar olmakla beraber, Paskalya dönemi yaklaşık olarak Mart sonundan Nisan sonuna kadar olan dönemdir. Her sene sabit bir tarihte gerçekleşmeyen ve dünya kiliselerinin çoğunda Pazar günü kutlanan Paskalya Günü ise, Kıyam Yortusu, Diriliş Pazarı ya da Diriliş Günü olarak da adlandırılır.

https://www.sabah.com.tr/guney/2020/04/13/kardeslerimizin-paskalya-bayramini-kutlarim