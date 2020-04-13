Hollanda’da kalabalık 24 Nisan etkinlikleri yapılmayacak, Paşinyan’ın ziyaret de ertelendi

Hollanda Ermeni Dernekleri Federasyonu Başkanı Mato Hakhverdyan yayınladığı video mesajda Ermeni Soykırımının 105’inci yıldönümü geleneksel anma etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu.

Hakverdyan’ın sözlerine göre sadece Asen, Amsterdam ve Almelo şehirlerinde bulunan Ermeni Soykırımı anıtlarında çiçekler bırakılacak.

Ermeni toplumuna ait dernekler de kapalı. Lahey’de bulunan ‘Abovyan’ kültür merkezi de bütün etkinlikleri iptal etti yada erteledi.

Nisan ayında ayrıca Asen Müzesinde Ermenistan sergisi açılması ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Hollanda ziyareti bekleniyordu. Bu iki etkinlik de iptal edildi.

ERMENİ HABER AJANSI