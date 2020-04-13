Gürcistan’da ‘TV okulu’ projesinde Ermenice olarak dersler yayınlanacak

Gürcistan’da ‘TV okulu’ proje çerçevesinde milli azınlıklar için yayınlanan derslere yeni dersler de eklendi.

Gürcistan Eğitim Bakanlığının aktardığı bilgilere bu proje 30 Mart tarihinden başladı ve başarılı bir şekilde ilerliyor.

Projenin ilk aşamasında milli azınlıkları temsil eden öğrenciler için Gürcüce ve daha sonra Ermenice, Azerbaycan Türkçesiyle dersler yayınlaması öngörülüyordu.

Böylece 13 Nisan tarihinden itibaren Gürcistan Devlet kanalında Ermenice olarak Gürcistan’dak Ermeni öğrenciler Matematik, Doğa dersi, Biyoloji dersleri izleyebilir.

Bu proje sayesinde evde interneti olmayan öğrenciler televizyondan tecrübeli öğretmenler tarafından anlatılan bütün dersleri takip edebilecek.

‘TV okulu’ projesi Gürcistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı, Gürcistan Birinci Televizyon kanalı ve Tiflis Devlet Üniversitesinin Basın kolejinin işbirliği sonucunda hayata geçirildi.

ERMENİ HABER AJANSI