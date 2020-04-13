Ermenistan’da 26 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 1039

Ermenistan’da 13 Nisan saatt 11:00 itibarıyla COVID-19 yeni koronavirüs hastalarının sayısı 1039’a ulaştı. 26 yeni vaka tespit edildi.

12 Nisan’da vakaların sayısı 1013’tü.

İyileşenlerin sayısı ise 211’e ulaştı ve şu an tedavi altında bulunanların sayısı 814’tür.

Yapılan toplam test sayısı 7631, toplam ölüm sayısı ise 14’e ulaşmış durumda.

Yeni 14’üncü ölümüyle ilgili Ermenistan Sağlık Bakanlığı Basın Sözcüsü Alina Nikoghosyan açıklamalarda bulunarak hayatını kaybeden kişinin 67 yaşında olduğun koronavirüs hastalığının yanısıra başka kronik hastalıkların var olduğunu belirtti.

ERMENİ HABER AJANSI