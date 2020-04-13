Ermenistan Parlamentosu milletvekili: Erdoğan’ın Ermenistan’a ilaç gönderme teklifi samimi değildir – Ermenistan Kamu Radyosu

Tatevik Hayrapetyan: “Tabii ki, zor koşullarda dile getirilen yardım teklifi olumlu olarak değerlendirilebilir ancak buradaki durum oldukça farklıdır. Bana göre Türkiye’nin bu açıklaması samimi değildir.

Hatırlanacağı gibi Türkiye, Ermeni Soykırımı’yla alakalı da bazı beyanatlarda bulunur. Mesela “ortak acı”dan sözeder. Fakat Türkiye’nin eylemleri, tamamen aksini ıspatlıyor. Türkiye yasadışı bir şekilde Ermenistan’ı abluka altında tutmaya devam ediyor.

Yani Türkiye yöneticilerinin bu açıklaması, sadece kendilerini olumlu şekilde gösterme teşebbüsünden başka bir şey değildir diye düşünüyorum. Zira kapalı sınırlardan dolayı Ermenistan yurttaşları, çok sayıda sorunlarla karş karşya geldi.”

Ermenistan Kamu Radyosu