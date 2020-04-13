Ermenistan hükümeti ülkede OHAL’ı 14 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatma kararı aldı – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Cumhuriyeti hükümeti, bugün yapılan oturumunda Ermenistan’da OHAL’ı 14 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatma kararı aldı. Karar taslağında kaydedildiğine göre bu karar, 16 Mart 2020 tarihinde ilan edilmiş OHAL ile ilgili sorunların, ülkede henüz çözülemediğinden dolayı alındı.

Karar taslağında, “Ermenistan Cumhuriyeti’nde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan durum, halkın yaşamı ve sağlığı için tehlike oluşturmaya devam ediyor” ifadeleri yer aldı.

Ermenistan Adalet Bakanı Rustam Badasyan’ın belirttiğine göre Ermenistan’da OHAL’ı uzatmak için hukuki boyutta mesele yoktur.

Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan’ın yaptığı açıklamaya göre OHAL koşullarında, bir ay önce yasaklanmış bazı ekonomik faaliyetlere şimdi izin verildi.

OHAL’ın uzatılmasına dair kararın, yürürlüğe girebilmesi için Ermenistan Parlamentosu tarafından onaylanması gerekir.

Ermenistan Kamu Radyosu