Tarihteki en sessiz Paskalya Bayramı

Tarihteki en sessiz Paskalya Bayramı

Hıristiyanlık dininin en en önemli bayramı olan Paskalya’ya korona virüsü gölgesi düştü. Dünya çapında birçok kilisede ayinler internetten yapılırken, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis göreve geldiği 2013’ten bu yana en politik konuşmasını gerçekleştirdi. Papa, AB’ye virüs yüzünden dağılma uyarısında bulundu, hükümetleri ‘bencilliği bir kenara bırakmaya’ çağırdı.

DUVAR – Hıristiyan âlemi bugün, İsa peygamberin çarmıha gerildikten sonra üçüncü günde dirilişine inanılan Paskalya Bayramı’nı kutluyor. Ancak Hıristiyanlık dininin en eski ve en önemli bayramı olan, aileleri biraraya getiren Paskalya’ya bu sene korona virüsü gölgesi düştü.

Dünya çapında binlerce kilise boş kalırken, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis dahil çok sayıda din görevlisi konuşmalarını video konferans üzerinden yaptı. Fransa’nın güneyindeki Bethune kentindeki bir kilisedeyse, korona virüsü nedeniyle ayine gidemeyenlerin fotoğrafları sıralara yerleştirildi.

PAPA FRANCIS’TEN POLİTİK KONUŞMA: BENCİLLİĞİ BIRAKIN

Papa Francis de Paskalya’yı, Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası’nda kapalı kapılar ardında kutladı. Papa konuşmasında, küresel salgına karşı küresel dayanışma çağrısında bulundu. Uluslararası yaptırımların kaldırılması, yoksul ülkelerin borçlarının silinmesi ve tüm ihtilaflarda ateşkes çağrısı yapan Papa, Avrupa Birliği’ni de bölgenin nasıl kendine geleceği konusunda uzlaşma sağlanmazsa çökme riskine karşı uyardı.

Papa’nın göreve geldiği 2013’ten bu yana en politik konuşması olduğu belirtilen açıklamaları, binlerce Katolik tarafından internetten izlendi. Papa, bu yılki Paskalya mesajının ‘umut salgını’ olduğunu belirtti; sağlık çalışanlarına teşekkür edip, siyasetçileri ve hükümetleri ‘bencillikten kaçınmaya’, pandemiye karşı kararlı ve ortak adımlar atmaya çağırdı. (DIŞ HABERLER)

Gazete Duvar