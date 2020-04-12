Özerk Yönetim Paskalya Bayramı’nı kutladı – ANHA

Paskalya Bayramı; Hristiyanların İsa Mesih’in çarmıha gerildikten sonra, üçüncü günde ölümden dirilişini kutladıkları başlıca yortudur. Yeni hayatı, ölüm üzerinde hayatın zaferini sembolize ettiği için Hristiyan alemi açısından çok büyük bir öneme sahiptir.

Hristiyan aleminin Paskalya Bayramı’nı kutlayan Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, içerisinde olduğumuz sürecin önemine değinerek Koronavirüsü pandemisi nedeni ile bayramların kutlamadan geçirildiğine dikkat çekti.

Paskalya Bayramı’nın Hristiyanlar için önemine değinilen açıklamada, “Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi olarak bütün Hristiyan aleminin Paskalya Bayramı’nı kutluyor, hep beraber Koronavirüs pandemisini yeneceğimizi belirtiyoruz” denildi.

(zd)

ANHA

https://www.hawarnews.com/tr/haber/ozerk-yonetim-paskalya-bayramini-kutladi-h25911.html