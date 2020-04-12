HDP Paskalya Bayramı’nı kutladı

Paskalya Bayramı’na ilişkin kutlama mesajı yayınlayan HDP, koronavirüse karşı dayanışmaya vurgu yaparak Paskalya’nın tüm insanlığa barış ve sağlık getirmesini diledi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları, Paskalya Bayramı’na dair kutlama mesajı paylaştı. Kutlama mesajında, “Tüm dünyanın din, dil, inanç ayrımı gözetmeksizin koronavirüs salgını ile mücadele ettiği bugünleri ancak hep birlikte ve dayanışma ile atlatabiliriz” denildi.

Dayanışma mesajı

Tüm dünyanın din, dil, inanç ayrımı gözetmeksizin koronavirüs salgını ile mücadele ettiği bugünlerin, ancak dayanışma ile atlatılabileceğinin belirtildiği açıklamanın devamında “Sağlık, huzur, barış ve özgürlük içinde tüm inanç gruplarının güvenli bir şekilde birlikte yaşayacağı umuduyla; tüm Hristiyan yurttaşlarımızın Paskalya Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.

Eşit yurttaşlık temelinde bir arada ve farklı halklar, inanç grupları olarak kendi kültürlerimizi, anadillerimizi ve kimliklerimizi özgürce yaşayabilmek için mücadelemizi sürdürme kararlılığımızı bir kez daha paylaşıyoruz. Paskalya’nın tüm insanlığa barış ve sağlık getirmesini diliyoruz” denildi.

HABER MERKEZİ

Yeni Yaşam Gazetesi