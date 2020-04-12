Evangelizm ve Evangelistler…

Ne kadar özünde Protestan kilise anlayışı olsa da Yahudi Hristiyan ve Hristiyanların uydurma dinidir. Küresel çetenin gizli dinidir. Yeni dünya düzeni evangelikler tarafından hazırlanmış, yürürlüğe konmuş ve CIA tarafından yürütülen bir projedir. Manifestoları şu şekildedir:

Biz ıslah edicileriz deyip harp çıkarıyorlar, destekliyorlar. Matta incilinde ki bahsi geçen Armegedon savaşı bizim anlayışımız da Melhame-i Kübra savaşına hazırlanıyorlar.

Bunları yaparken: ‘’ IŞİD(DAEŞ), Taliban, Şii milisler ve PKK(YPG-PYD) gibi kuklalar zemin hazırlıyor.

Yukarı da belirttiğimiz mezhepsel ve ideolojik örgütlerin destekleyicileri yani bu işeri yürütenler olarak da ulusal devletleri görebiliriz. Büyük Britanya (İngilizler), Fransa, Almanya, Avusturya, P2 Mason Locasının İtalya’sı (GLADYO), Hollanda ve AB’nin merkezi Belçika…

Evangelizme göre Tanrının dünyevi ve dini iki tasarısı var:

Dünyevi tasarı İsrail’dir. Cennete girmek için İsrail’e kayıtsız şartsız desteklemek gerekiyor.

Dini tasarı:

Bunlar evangelisttir, Cennete girecekler. Hatırlarsınız bir ara bizim malum Dinci, kurancı sahtekârlar cennetten bahçeler satıyorlardı(!)

‘’ Muhammed’ siz İslam anlayışı, üç semavi dinin birleştirilmesi ve Furkan anlayışının seküler iki ilahi kitapla birleştirmek. Tevrat ve İncil… Gayeleri budur ve açıktır.’’

Bu bağlam da ne hikmetse aklıma direk: Sünnet yetmez diyen Mustafa İslamoğlu ve Mehmet Okuyanlar geliyor!..

Avrupa Ayağındaysa medeniyet ve tarihsel inşa düzeyinde kullandıkları terimler:

‘’ Aydınlanma, Batılılaşma, pozitivizm, postmodernizm, globalleşme, sekülerleşme…’’

Vatikan protokolünde yıkılacak en son yer, son kale Türkiye anlayışı hakimdir.

Hangi metotları kullanıyorlar peki?

Makyavelizm (Gaye için vasıta meşrudur.) Siyonizm’in sloganı…

Hristiyan gibi yaşasınlar, Müslümanız diye öğünsünler. (Benzeme-Benzet) Masonik kol sabatizmin sloganı…

Pavlos metodu= Herkes, her şey olmak. Hristiyanlaştırmak. Misyonerlik sloganı…

Tüm bu metotlara baktığımız zaman karşımıza belli başlı şahsiyet silsilesi gelmektedir. Dolar da Rahip BRUNSON, Türkiye’de yakın zamanda patlak veren çocuk deha algısı. Kısaca çok kitap okuyan-ukala ve kibirli Atakan- Yeşilçam da fırlamış gibi gelen kostümsel annesi- işte baktığımız da Batı ve batı zehrinin cilt cilt, baskı baskı çocuklar da ve gençler de iz bırakma gayesi. Kapaklar da ki başlıkların heyecanını yakalamış çocuk Atakan ne güzel değil mi? (!)

Bir ara Sayın Ramazan Kurtoğlu’nun çok ciddi bir iddiası vardı. Tespitine göre Türkiye’de 50 bin EVANGELİST ev kilise mevcut. İstanbul metropolü başta. Yükseköğretim gençliği hedefte demişti. İnternet ağları ve burslar bunun için kullanıyor demişti. Tüm amaç ateist-deist gençlik ve tanrıyı varış silsilesini oluşturmaktır.

Seri -3- de görüşmek üzere…

Vuslata vuslat, zillete zillet gerek…

Vesselam…

Muhittin Taha Çalık

https://www.haber-sanliurfa.com/yazarlar/muhittin-taha-calik/evangelizm-ve-evangelistler/30797/