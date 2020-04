Abel Xavier’ın İslam’la özdeşleşmesi Galatasaray’da başlamış

Liverpool’dan Galatasaray’a kiralık olarak gelen Portekizli oyuncu Abel Xavier, İslam’ı nasıl seçtiğini anlattı. Xavier, “Acı çektiğim zamanlarda, huzuru İslam’da buldum. İslam ile kendimi özdeşleştirmem, Galatasaray’da başladı” dedi. BOLD – İtalya’da Roma hakkında haberlerin yer aldığı Voce Giallorossa adlı haber sitesinde bir dönem Roma forması da giyen Portekizli Abel Xavier’in hikayesine yer verildi. 2002-2003 sezonunun devre arasında Liverpool’dan Galatasaray’a kiralık olarak gelen Xavier’in Türkiye günleri hakkındaki çarpıcı ifadelerine de yerilen haberde Xavier’in Portekiz’de yayınlanan Caras adlı bir dergiye verdiği röportaj da yer aldı.Şimdilerde Mozambik Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapan Xavier, müslümanlığı tercih etme sürecinde kıvılcımın Galatasaray forması giydiği günlerde yandığını söyledi. İSLAMI SEÇTİKTEN SONRA FAİSAL ADINI ALDI İslam’ı seçtikten sonra Faisal adını aldığını söyleyen Mozambik asıllı Portekizli “Acı çektiğim zamanlarda, huzuru İslam’da buldum. Barışı, eşitliği ve umudu aşılayan bir dini yavaş yavaş öğrendim. Kendimi böyle çözdüm. 20 yıllık futbolculuk hayatımda, sahadaki hareketlerin nedeniyle çok yargılandım ve aslında kimse beni tam olarak tanımıyordu. İçinde her an patlayabilecek bir volkan vardı. İslam ile kendimi özdeşleştirmem, 2003 yılında Galatasaray’da oynarken başladı. Müslüman bir ülkede olmak, hayatımın değişmesine neden oldu” diye konuştu. PORTEKİZ DIŞINDA HAYATIM HEP İSLAMLA GEÇTİ “Arap dünyasına hep derin bir ilgim vardı. Mozambik’te doğdum, 20 milyonun 6 milyonu Müslüman ve bunu unutmadım” diyen Xavier “Ben de kendimi Arap dünyasının bir parçası olarak gördüm. Bir Hristiyan’dım ancak Portekiz dışındaki hayatım hep İslam’ın içinde geçti ve huzuru, dengeyi böyle buldum. Bana olan her şeyle savaşma şansını verdi bu. Görünüşümü değiştirdiğim zamanlar oldu ancak görünüşümü değiştirmiş olmam, içimdekileri değiştirdiğim anlamına gelmedi hiçbir zaman” ifadelerini kullandı. SADECE DIŞ GÖRÜNÜŞÜMLE DEĞİL GÖRÜŞLERİMLE DE KENDİMİ ANLATMAK İSTEDİM Xavier, “Müslümanlığı seçtikten sonra daha özgür, daha açık bir insan oldum. Allah’ın bize verdiği bir hayat var ve İslam’ın değerlerini temsil etmeliyiz. Sadece dış görünüşümle değil, görüşlerimle de kendimi anlatmak istedim ve futbolu bıraktım. Futbola devam ettiğim zaman, İslam’ın gerektirdiği her şeyi, örneğin oruç tutmak, yapamıyordum” dedi. Özellikle tarzıyla futbolseverlerin hafızalarına kazınan unutulmaz futbolcu “Gücümü, bilinirliğimi, dünyanın daha iyi bir yer olması için kullanmak istiyorum. Sadece 1-2 insana değil, milyonlarca insana yardım etmek istiyorum. Irka, renklere, başka bir şeye bakmadan, hep birlikte hareket etmeliyiz” mesajını verdi. https://www.boldmedya.com/2020/04/11/abel-xavierin-islamla-ozdeslesmesi-galatasarayda-baslamis/