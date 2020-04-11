Virüsü fırsat buldu, sapkınlığı ortaya koydu!

Koranavirüsün Türkiye’de görülmeye başladığı günden itibaren eve kapanan yaşlı, genç ve çocuklar, virüs kadar tehlikeli, aile yapısını dinamitleyen ve toplumun ahlaki yapısını tehdit eden yayınlarla da karşı karşıya kalıyor. Yıllardır Türkiye’nin aile yapısından rahatsızlık duyan dış mihraklar, ülkemizi yıkmak amacıyla, dizi ve filmlerle hedef aldığı Türk aile yapısını, yeni platformlara da taşıyarak bu zor günlerde evlere kapanan aileleri psikolojikmen etkilemeyi amaç edinmeye devam ediyor. Bu yayınların başını çeken Netflix, 24 Nisan’da yayınlayacağı 3. Türk yapımı dizisindeki eşcinsel skandalına vatandaşlar sosyal medyada sert tepki gösterirken, sapkın dizinin ramazan ayının ilk gününde yayınlanacak olması da büyük rahatsızlık yarattı. Netflix’in erişim engeli dışında hizaya gelmeyeceğini ifade eden Türkiye Aile Meclisi Derneği Başkanı Adem Çevik, tepkisini şöyle dile getirdi: “Onlar ancak erişim engelinden anlar!” “Caydıracak bir yaptırım yoksa öncelikle Türkiye’de erişimini yasaklamamız lazım. Nasıl ki daha önce twitter, Facebok hizaye geldiyse, Netflix’i de hizaya getirmek için ailemize ve insanlığa karşı yaptığı bu tahribatı önlemek için i̇nternet erişimini kaldırmamız gerekiyor. Eşcinsellik teşviki de terör kapsamına alınmalıdır. Çünkü bu insanlığa karşı bir savaş. İçişleri Bakanımız da, sadece Amerika’dan Ankara’daki feminst terör örgütlerine 22 milyon dolar geldiğini açıklamıştı. ‘Önce aile’ diyen insanların bir hatası var. Netflix ya da başka yabancı bir kanal, platform eşcinselliği yayarsa tepki gösteriyoruz ama baltanın sapı bizden olursa tepki göstermiyoruz. Bu doğru değil. Eşcinsellik teşvikini bir defa toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları desteklemiş ve İstanbul Sözleşmesi anayasal güvence altına almış oldu. Bizim maneviyatımıza, dinimize, örf ve adetlerimize hakarettir bu yaptıkları. Bunlara dinimize hakaretten dava açmamız lazım. Türkiye’nin her yerinde dava açtığımız takdirde o da hizaye gelecektir. İnsanlığa karşı savaştır çünkü erkek erkeğe, kadın kadına evlilikten çocuk olmayacağı için bu soykırım suçudur. Yani insanlığa karşı suçtur. Dolayısıyla o yüzden terör kapsamına alınmasını istiyoruz. Kamu sağlığını da tehlikeye atıyorlar.” https://www.yeniakit.com.tr/haber/virusu-firsat-buldu-sapkinligi-ortaya-koydu-1176750.html