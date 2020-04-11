Suriye’deki Hıristiyan Mezhepleri Paskalya Bayramını Katılımsız Kutladı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM – LAZKİYE – Suriye’deki Hıristiyan mezhepleri bu yıl Paskalya Bayramı kutlamalarını Korona virüsüne karşı koymada alınan ihtiyati tedbirlere uygun olarak katılımsız gerçekleştirildi. Kutlama ve ayinler Kiliselerin sosyal paylaşım sayfalarından yayınlandı.

Şam ve ona bağlı Ebreşiyeler Ebreşiyesi Piskoposu Piskopos Armaş Nalbandyan SANA muhabirine açıklamasında, Şam’daki Ermeni Ortodoks Mezhebinin Paskalya bayramını bu yıl korona virüsünün yayılmasını engellemek ve vatandaşların selametini korumak ve halihazırdaki istisnai şartlar sebebiyle sadece din adamlarının varlığında kutlandığını ve kutlamaların sosyal paylaşım sitelerinden yayınlanacağını söyledi.

Piskopos Nalbandyan, hükumetin aldığı icraatlere ve Sağlık Bakanlığının talimatlarına bağlı kalınmasına çağrı yaptı.

Kendi yönünden Şam Meryemiye Kilisesinde ikamet etmekte olan Sahnaya Kahini Papa Layan Vehbi, Paskalya Bayramı kutlamaları ve ayinlerin bu yıl kısaltılması ve ayinlerle kutlamaların internet yoluyla yayınlanması talimatlarının bulunduğunu belirterek, Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patrikliğinin resmi setsinden Kilisede yapılan tüm ayinleri canlı olarak yayınlama imkanlarına sahip olduklarına işaret etti.

Lazkiye’de ise Lazkiye, Homs, Hama ve Tartus Piskoposluğu Genel Başkan Yardımcısı Monsenyor Antuvan Dib SANA’ya açıklamasında, Kiliselerdeki ayinlerin Papalarla sınırlı kaldığını belirterek, bu istisnai zamanda bütün evlerin Kiliseye dönüştüğünü dile getirdi.

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