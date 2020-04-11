Son dakika haberi: Kalın açıkladı! Ermenistan ve İsrail’den talep geldi

Son dakika haberi.. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın açıklamaları şu şekilde;

Türkiye’den 100’e yakın ülkeden yardım talebi oldu. Biz dünyada yardım konusunda birinci sıradayız.

Burada öncelik bizim kendi milli kapasitemizi ayarlamak. Ama Biz imkanlarımız doğrultusunda 10-12 ülkeye belki de daha fazla ülkeye yardım gönderdik.

“ERMENİSTAN VE İSRAİL’DEN DE TALEP GELDİ”

Ermenistan’dan İsrail’den de bu tür talepler geldi. Türkiye kara gün dostu olduğunu herkese bu şekilde göstermiş oldu. Büyük ekonomilerin nasıl aciz haline geldiğini gördük.

“BU SINAVDA BAŞARISIZ OLANLAR GELECEĞİ KAYBEDECEKLER”

Türkiye aleyhine söylenen hiçbir kehanet gerçeklikle tutarlı olmadı. Böyle bir krizle karşı karşıya geldik öbür konuları ihmal edelim diye bir şey söz konusu değil. Bu sınavda başarılı olanlar geleceğe doğru daha emin adımlarla yürüyecekler. Başarız olanlar ise geleceği kaybedecekler.

Bu krizlerin içirisinde büyük fırsatlar da var. Bu fırtınada istikametini doğru çizip en az zararla çıkan aktörler geleceği inşa edecekler.

S-400 VE F-35 KONUSU

S-400, F-35 konusunda bir değişiklik yok. Buralarda bir geri adım söz konusu değil. Ama herkesin önceliği şuan bu salgın.

Türkiye’nin IMF’ye gitmesi yardım alması gibi bir durum söz konusu değil. Bundan sonrada böyle bir şey gündeme gelmeyecek. İleriye dönük bu küresel daralmadan herkes bir şekilde etkilenecek. Tabiki büyükler daha büyük kaybecek diğer ülkelerde kendi oranlarında etkilenecekler. Türk ekonomisinin bünyesi sağlam olduğu için şu süreç içerisindeki kayıplarımızı çok kısa sürede telafi edeceğimize ben inanıyorum.

http://www.haber7.com/guncel/haber/2962603-son-dakika-haberi-kalin-acikladi-ermenistan-ve-israilden-talep-geldi